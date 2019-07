Trinkampullen sind derzeit in aller Munde. Die kleinen Ampullen sind mit einem Konzentrat aus zahlreichen Nährstoffen und Vitaminen gefüllt, diese sollen die Produktion von Kollagen anregen, das Bindegewebe stärken, ja sogar Falten mindern. Am besten nimmt man die Ampulle morgens mit dem Frühstück ein. Es gibt sie sogar in verschiedensten Ausführungen und Geschmacksrichtungen, wie Melone, Papaya und Ananas. Die Ampullen schmecken also nicht nur gut, sondern liefern auch eine ganze Menge wichtiger Nährstoffe für unseren Körper.