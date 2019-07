Staubtrocken. Zwei Sätze, in denen der Wechsel bestätigt wird - das war‘s. Schwingt da Missgunst mit? West Ham United verkündete den Abschied von Marko Arnautovic am Montag eis- und gefühlskalt. Keine Spur von den bei Transfers obligaten Dankesworten oder den besten Wünschen für die Zukunft. „Der 30-jährige Österreicher verlässt den Klub nach zwei Saisonen im London Stadium, in denen er 22 Tore in 65 Einsätzen erzielte“, so die nüchterne Abschiedsmeldung.