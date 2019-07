Trainingsbeginn um 8.15 Uhr

Beim gestrigen Trainings-Auftakt von Inter Mailand im Camp in Lugano bekam auch Neuzugang Valentino Lazaro gleich zu spüren, wie ernst es Conte meint: Bei der ersten intensiven Einheit, die aufgrund der zu erwartenden Hitze bereits um 8.15 Uhr Früh startete, überprüfte er gleich den Fitness-Zustand der Spieler, auch in der Ball-Einheit am Nachmittag legte Conte Wert auf ein hohes Tempo.