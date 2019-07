Dieser Trickdiebstahl ist wohl an Dreistigkeit kaum zu überbieten! Eine bisher unbekannte Frau bat am Montag in St. Anton am Arlberg eine 84-Jährige, die mit ihrem Rollator unterwegs war, um Geld. Die Pensionistin zeigte Mitleid und händigte ihr einige Euro aus. Doch die Frau trickste die 84-Jährige aus und stahl ihr mehrere Hunder Euro aus ihrer Geldtasche.