Nach einem wahren Nervenkrieg am Wochenende mit Malta und Italien hat die deutsche NGO Sea-Eye mit ihrem Schiff Alan Kurdi am Montag erneut Migranten aufgenommen. Kurz nach ihrer Rückkehr ins Einsatzgebiet im Mittelmeer vor Libyen ließ sie 44 Menschen an Bord, die auf einem Holzboot unterwegs waren. Der Einsatz sei in Kooperation mit den maltesischen Behörden erfolgt, erklärte die Organisation. Die Migranten sollen nach Malta gebracht werden.