Neymar droht Ärger mit seinem Arbeitgeber Paris Saint-Germain: Der derzeit noch verletzte 27-Jährige blieb am Montag unentschuldigt dem Trainingsauftakt des französischen Fußball-Meisters fern! Neymar, der am Sonntag noch in Rio de Janeiro beim Copa-America-Triumph der brasilianischen Nationalmannschaft im Maracana-Stadion auf der Tribüne saß, muss nun eine Bestrafung befürchten.