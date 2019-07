Früher als geplant soll die Tiefgarage neben dem Paracelsusbad in der Stadt Salzburg errichtet und das alte Kurshaus schon Mitte Juli abgerissen werden. Was auf dem Areal dann entsteht und für welchen Zweck es genutzt wird, ist noch in der Schwebe. Am Montag wurde der erste Schritt gemacht: Die ersten Patienten sind im neuen Kurhaus behandelt worden. Im September soll dann auch das neue Spaßbad in Betrieb gehen.