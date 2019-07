Jetzt reiht sich die Baustelle in einen engen Zeitplan auf der vielbefahrenen Strecke: Gerade erst wurden die Felssicherungsarbeiten bei Karlstein (Thumsee) abgeschlossen, an der B21 zwischen Steinpass und Schneizlreuth wird immer noch gearbeitet. Und nun stehen leidgeprüfte Pendler am Kleinen Deutschen Eck vor der nächsten Hürde: Der Verkehr wird ab nächster Woche (15. Juli) ganz über den Thumsee geleitet.