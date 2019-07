Der Klimawandel hat uns im Griff. Innsbruck, Landeshauptstadt am Fuße des Karwendelgebirges, hat kürzlich den Klimanotstand ausgerufen. Unterdessen donnern Pkw, Busse und Motorräder in die großartige Landschaft des Karwendels, das den gleichnamigen, aus elf Schutzgebieten bestehenden Naturpark bildet. Zwischen 50.000 und 55.000 Pkw und 500 bis 550 Busse waren es jeweils in den vergangenen Jahren auf der Mautstraße in die Eng zum Naturdenkmal Großer Ahornboden mit den Bergahornen. Von Pertisau aus fahren zudem jährlich etwa 35.000 Pkw und 900 bis 1000 Busse ins Falzthurn- bzw. Gerntal.