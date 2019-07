Kontrollen zeigten auch in Kufstein Wirkung

Allein am Kontrollpunkt in Patsch wurden am Samstag rund 220 Autofahrer und 170 Motorradlenker auf Abwegen erwischt und auf die Autobahn zurückgewiesen. Auch im Großraum Reutte musste die Tiroler Polizei eine Vielzahl von Fahrzeugen aufhalten, die unerlaubterweise auf das niederrangige Straßennetz abseits der Fernpassstraße abgefahren waren. In Kufstein zeigten Kontrollen inklusive Dosierampel ebenfalls Wirkung.