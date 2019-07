Dass man keine allzu großen Ansprüche an die Reichweite stellen darf, ist da nur logisch (siehe oben). Wer vom Cooper S auf den Cooper SE umsteigt und weiterhin so sportlich fährt, wie es zum Cooper S gut passt, wird sich schneller an der Ladesäule wiederfinden, als ihm lieb ist, trotz der auf 150 km/h begrenzten Höchstgeschwindigkeit. An einem Gleichstrom-Schnelllader lässt sich die 32,6-kWh-Lithium-Ionen-Batterie mit bis zu 50 kW befüllen, was eine 80-Prozent-Ladung in 35 Minuten ermöglicht.