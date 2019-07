Wie soll der Verkehr in Zukunft in der Flachgauer Staugemeinde fließen? Zu dieser Frage beauftragte der Ort das Büro für Verkehrs- und Raumplanung (BVR) mit einem Konzept, das der Bevölkerung und auch der Verkehrsplattform präsentiert wurde. Denn Bürgermeister Herbert Schober will auch die Bürger in den Findungsprozess einbinden und auf deren Vorschläge eingehen. „Bis zum 6. September kann man Vorschläge einbringen“, so der Ortschef.