Die dunkle Fee kehrt zurück: Hollywood-Star Angelia Jolie entführt in „Maleficent: Mächte der Finsternis“ (Kinostart 17. Oktober) erneut als magisches Wesen in ein geheimnisvolles Fantasy-Abenteuer. Disney zeigt jetzt in einem neuen Trailer erste Eindrücke von Maleficents Rückkehr, bei der auch Elle Fanning als Ziehtochter Aurora wieder mit von der Partie ist. Komplettiert wird das starke Frauentrio von Michelle Pfeiffer!