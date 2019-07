Und tatsächlich: Es war alles so echt, so realistisch, die Knöpfe, die Hebel, die Schalter, alles wie im Flugzeug. Kaum hatte ich mich ans Steuer gesetzt, schnellte der Puls gleich einmal ordentlich in die Höhe. Jedes Wort von Marco Asplanato habe ich aufgesogen, ich wollte mir später keinen Fehler erlauben, ja nichts falsch machen.