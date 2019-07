„Erleichterung beim Spendevorgang“

Dieser Meinung ist auch Gesundheitslandesrat Christopher Drexler: „Die geplante Novelle des Blutsicherheitsgesetzes bringt eine Erleichterung der Abwicklung des Blutspendevorganges mit sich. Die gesundheitliche Sicherheit wird in so einem Fall durch Angehörige des gehobenen Dienstes der Gesundheits- und Krankenpflege gewährleistet, die die gesundheitliche Eignung des Spenders anhand eines standardisierten und nach ärztlichen Vorgaben erarbeiteten Anamnesebogens prüfen. In Zweifelsfällen ist auch weiterhin ein Arzt zu befragen.