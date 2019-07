Eine Seilbahn für knapp 70 Millionen Euro, die im restlichen Tourismusland Tirol maximal 15 Millionen Euro gekostet hätte: Das ganze Land fragt sich zurecht, was da los ist am Kofel: Was hat die Innsbrucker geritten, beim Bau einer simplen Seilbahn, wie sie hundertfach im Land herumsteht, derart viel Steuergeld zu verbraten?