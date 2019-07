Die Favoriten der 71. Österreich-Radrundfahrt verbrachten grundsätzlich einen ruhigen Tag, am Dienstag müssen sie aber ihre Karten aufdecken. Auf der Fahrt von Kirchschlag nach Frohnleiten sind 3752 Höhenmeter zu absolvieren. „Da habe ich etwas Bammel“, gab Ex-Sieger Riccardo Zoidl zu. Auf der Niederösterreich-Etappe von Zwettl nach Wiener Neustadt hatten am Montag wie tags zuvor in Freistadt aber noch die Sprinter das Sagen. Devriendt (Team Wanty) setzte sich im Massenspurt vor Steimle durch. Der Deutsche im Trikot des Vorarlberg-Santic-Teams holte sich so die Gesamtführung zurück, er liegt eine Sekunde vor Devriendt an der Spitze. Bestplatzierter Österreicher im Ziel vor der Militärakademie war erneut Daniel Auer, diesmal als Sechster. In der Gesamtwertung ist Matthias Krizek als bester Österreicher fünf Sekunden zurück Vierter.