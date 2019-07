Nachwuchs muss in fachmännische Hand

Was die Sache weiter erschwert: Es gibt im Nest, das am Rathaus der Gemeinde platziert ist, Nachwuchs! Dieser kann von einem Elternteil alleine nicht großgezogen werden. Da die jungen Störche in diesem Fall verhungern würden, wird wohl eine fachmännische händische Aufzucht erforderlich sein. Ob das verletzte Tier je wieder fliegen kann, ist derzeit ungewiss.