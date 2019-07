Es ist eine schier unglaubliche Bluttat, deutsche Medien sprechen gar von einem „Kennzeichen-Killer“: Es ist jedenfalls schwer vorstellbar, dass ein Diebstahl von Autokennzeichen zu einem Kriminalfall mit zwei Toten führen kann, aber genau dies hat sich am vergangenen Wochenende in der Region Franken zugetragen. Ein 49-Jähriger musste sterben, weil er bei einem Spaziergang mit seinem Hund einen Mann auf frischer Tat ertappt hatte. Der 30 Jahre alte Täter nahm sich später selbst das Leben, bevor ihn die Polizei in seiner Wohnung stellen konnte.