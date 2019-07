Rund um die Verkehrsknotenpunkte kommt es in Wien immer wieder zu Konflikten im öffentlichen Raum. Mit einer neuen Strategie nimmt die Stadt jetzt die Probleme in Angriff. Mittels eines Bewertungssystems werden 40 Knotenpunkte laufend analysiert. Sobald dringende Probleme geortet werden, gibt es Maßnahmen. Das Alkoholverbot am Wiener Praterstern soll aber, trotz Rückgang an Straftaten, nicht auf andere Hotspots ausgedehnt werden.