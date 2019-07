„Mir schmeckt gar keine Pizza - und wenn ich doch eine wollte, hätte ich eine Pizzeria direkt im Hof“, erzählt die Pensionistin, die in der Neuen Heimat in Linz wohnt, vom betrügerischen Anruf. Der vermeintliche Pizza-Bote wollte Geld von der 78-Jährigen, drohte, es ihr abzubuchen, wenn sie nicht bezahlt. Sie beendete das Gespräch, alarmierte die Polizei. Dieser neue Trick ist Betrugs-Chefermittler Gerald Sakoparnig vom Landeskriminalamt noch nicht bekannt. Er erzählt von anderen, aktuellen Maschen: „Derzeit werden immer wieder manipulierte Erlagscheine von bekannten Firmen an Banken geschickt, diese sollen größere Beträge an das angegebene Konto überweisen.“