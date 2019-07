„Auch für mich“, bestätigt Leichtathletin Michaela Egger. „In den letzten zwei, drei Jahren habe ich immer gesagt, dass nach der aktuelle Saison Schluss ist“ Damit ist jetzt es jetzt vorbei! „Der Sport gibt mir so viel, warum soll ich aufhören?“ Nachdem die 35-Jährige zuletzt bei den Europäischen Betriebssportspielen Gold im Weit- und Hochsprung, sowie Silber über 100 Meter holen konnte, greift sie am Freitag bei einem Testwettkampf in Rif auch wieder in ihrer Spezialdisziplin Dreisprung an.