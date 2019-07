Wieder ein Traditionsgeschäft, das in der Linzer Innenstadt zusperrt! Elektrohändler Josef Gross streicht mit Ende des Sommers die Segel. In seinem Geschäft in der Landstraße 47 hat der Mega-Abverkauf bereits begonnen. Von der Schließung ist übrigens auch das Stammhaus in der Bahnhofstraße 31 in Traun betroffen.