Der Handelsverband zeigte sich darüber erfreut: „Unsere heimischen Händler können in ganz Österreich kostenfrei mit dem Begriff ‚Black Friday‘ werben, ohne sich über die Super Union Holding Ltd. aus Hongkong Gedanken machen zu müssen“, so Geschäftsführer Rainer Will. Der Umstand hatte demnach in der heimischen Händlerschaft zu Verunsicherung geführt, diese habe nun ein Ende, hieß es in einer Mitteilung des Verbands.