Ernteausfälle „heizten“ Arabischen Frühling an

Als Beispiel nennt die Forschung die Unruhen in Tunesien, Libyen oder auch in Syrien. Bevor der Arabische Frühling Ende des Jahres 2010 ausgebrochen ist, gab es etwa eine mehrjährige Dürreperiode im Nahen Osten, die zu einem massiven Engpass der Wasserversorgung führte. Die Folgen davon waren verheerend: Missernten, Fluchtbewegungen in die Städte sowie Demonstrationen aufgrund von Hunger. Die urbane Bevölkerung Syriens beispielsweise wuchs laut Schätzungen von 8,9 auf 13,8 Millionen Menschen an. Die Infrastruktur konnte nicht schritthalten und die Stimmung der Bevölkerung kippte. Der Aufstand gegen das Regime von Präsident Bashar al-Assad begann und der Bürgerkrieg folgte - Die Flüchtlingskrise war „geboren“.