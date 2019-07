Schwerer Unfall am frühen Montagmorgen in Krieglach: Von der Schnellstraße stürzte ein Auto in den Wald und blieb am Dach liegen. Die Lenkerin wurde verletzt, konnte sich aber noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst befreien. Die mühsame Bergung des Pkw übernahm die Feuerwehr Krieglach.