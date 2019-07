Gebrauchtes Badewasser wird Verkaufs-Hit im Netz

Erst vor wenigen Wochen war Instagram-Star Belle Delphine wegen eines verruchten Angebots Gesprächsthema in den sozialen Medien, nun sorgt sie erneut für Aufsehen: Sie bietet ihr gebrauchtes Badewasser in ihrem Online-Shop zum Verkauft an. „Abgefüllt, während ich im Bad gespielt habe!“, erklärt sie dabei und stellt klar: „Das Wasser ist nicht zum Trinken geeignet und sollte nur für sentimentale Zwecke benutzt werden.“