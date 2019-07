Vergewaltigung: Jüngster Täter erst zwölf Jahre alt

Nach der Vergewaltigung einer jungen Frau in Deutschland ermittelt die Polizei in Mülheim an der Ruhr gegen fünf Kinder und Jugendliche im Alter von nur zwölf bis 14 Jahren. Mitglieder der Gruppe sollen die Frau am späten Freitagabend von der Straße weg in ein Grüngelände gezerrt und zum Oralsex gezwungen haben, wie die „Bild“-Zeitung berichtete. Während den Älteren bei einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Jugendhaft drohen, kommen die Jüngeren straffrei davon.