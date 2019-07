Die Orientierung verloren hatte am Sonntag ein 33-jähriger Alpinist aus Tansania in den Stubaier Alpen. Er setzte sich von einer vierköpfigen Gruppe ab und wanderte weiter. Schließlich musste der Afrikaner am Montag in den frühen Morgenstunden von der Besatzung des BMI-Hubschraubers „Libelle“ geborgen werden - und zwar zum Glück unverletzt.