Der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat am Montag um 12.41 Uhr ein leichtes Erdbeben im obersteirischen Leoben registriert. Es wies eine Magnitude von 2,5 auf und wurde teilweise deutlich verspürt, hieß es in einer Aussendung. Schäden an Gebäuden seien nicht bekannt und auch nicht zu erwarten.