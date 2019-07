Hat der gemeinsam mit der FPÖ beschlossene Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz der SPÖ geschadet? Wie will die Parteichefin bis zur kommenden Wahl noch punkten? Was ist konkret in Sachen Klimaschutz und Parteienfinanzierung geplant? Diesen und weiteren brisanten Fragen hat sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner im krone.at-Talk mit Gerhard Koller gestellt. Das gesamte Interview sehen Sie wie immer oben im Video!