Ebenfalls diese Woche von der AQ Austria erfolgreich akkreditiert: der Bachelorstudiengang „Gesundheits- & Krankenpflege“ an der zum Kardinal Schwarzenberg Klinikum Schwarzach gehörigen Akademie. 40 Studentinnen und Studenten werden ab September 2019 erstmalig außerhalb des Salzburger Zentralraums ihr Studium aufnehmen. Gemeinsam mit dem seit Jahren etablierten Standort an den SALK erhöht sich damit die Anzahl der Pflege-Studierenden an der FH Salzburg auf insgesamt 120 pro Jahrgang.