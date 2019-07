„House of Flying Daggers“ und „Hero“ lassen grüßen: Der erste Clip von Disneys nächster Realverfilmung „Mulan“ erinnert mehr an epische Martial-Arts-Dramen als an ein Disney-Musical. Oscar-nominierte Songs aus dem Animationsfilm aus dem Jahr 1995 sind in dem Teaser noch keine zu hören, visuell scheint „Mulan“ aber auch in der Real-Variante ein außergewöhnlich schönes Filmerlebnis zu werden.