Weil ein Pole am Donnerstagmorgen in Fusch an der Glocknerstraße mit 99 statt der erlaubten 50 km/h fuhr, wurde er von der Polizei angehalten. Dabei stellten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Der Führerschein wurde dem 25-Jährigen an Ort und Stelle abgenommen. Er wird angezeigt.