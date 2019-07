In den vergangenen Jahren präsentierten bereits Kinder aus Südafrika und Korea für die Volkstanz-Freunde in Kärnten ihre Traditionen. Heuer startet das Festival im Spittaler Stadtpark. Am Tag zwei geht’s zum Hotel Moserhof in Seeboden. Am Freitag tanzen die Gruppen ab 18 Uhr in Gmünd. Mit dabei sind auch immer Kinder und Jugendliche aus Österreich mit ihren Einlagen.