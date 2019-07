Fünf Frauen heuerte er demnach als Prostituierte an und nutzte seine Abfertigung von Google als Sex-Zahlung, was er Hirabaru verheimlichte. Manchmal lieh der Millionär die Frauen auch anderen Männern und verdiente so dazu. Außerdem soll der Android-Erfinder seine Frau zu einem Ehevertrag gedrängt haben, der ihn vor Millionen-Zahlungen an sie schützen soll.