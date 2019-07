Volksanwalt: „Mehr Ressourcen müssen bereitgestellt werden“

Das sei laut Volksanwaltschaft ein fataler Fehler gewesen, wie die Institution in einer Aussendung nach einer Prüfung in der Causa festhält. Es gebe österreichweit immer wieder Lücken in der Versorgung von Kindern und Jugendlichen vor Eintritt in den Kindergarten bzw. nach Ende der Schulpflicht. Achitz fordert daher, die aufsuchende Elternarbeit generell zu stärken: „Mehr Ressourcen müssen bereitgestellt werden, damit die Behörden frühzeitig und begleitend auf Gefährdungspotential reagieren können.“