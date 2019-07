Die junge Flachgauerin war, wie berichtet, in der Nacht auf Samstag ins Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert worden. Das Mädchen hatte angegeben, von einem ihr unbekannten Mann unter einem Vorwand in ein Zelt am Campingplatz des Veranstaltungsgeländes des Electric Love Festivals gelockt worden zu sein. Dort soll er sich dann an der 15-Jährigen vergangen haben.