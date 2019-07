In die lange Liste der Kritiker der Kapitänin reihte sich auch am Sonntag auch der rechtslastige Twitterer „Hartes Geld“ ein, der am Sonntag folgendes Posting veröffentlichte: „Herausgeputzt: Für‘s Cover am SPIEGEL hat sich Captain Rackete blitzsauber rasiert. :)“ Darunter ist ein Bild des „Spiegel“-Covers zu sehen, auf dem Racketes Gesicht glatt und glänzend erscheint. Rechts daneben wird ein anderes Foto gezeigt, auf dem die Kapitänin in Nahaufnahme zu sehen ist.