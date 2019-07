Bill Kaulitz (29) ist verwundert über den Wirbel um die Hochzeit seines Bruders Tom mit Model Heidi Klum (46). „Dass die Leute so ein Thema daraus machen, hätte, glaube ich, keiner von uns gedacht“, sagte der Sänger am Sonntag am Rande der Berliner Modewoche. Er verstehe zwar, dass die Leute interessiert seien. Aber die ständigen Nachfragen zu Ort und Zeit der Trauung hätten ihn schon überrascht.