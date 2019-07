Die USA sind zum vierten Mal Frauen-Fußball-Weltmeister! Die favorisierten US-Girls bezwangen Europameister Niederlande am Sonntag im Finale verdient mit 2:0 (0:0). Megan Rapinoe (61.) per Foulelfmeter erst nach Videobeweis und Rose Lavelle (69.) erzielten vor 57.900 Zuschauern in Lyon die Tore. Danach brachen in der Kabine alle Dämme. Allen voran Superstar Alex Morgan legte eine sexy Tanzshow hin. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.