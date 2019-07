Allerdings muss auch der heimische Spartensprecher einräumen, dass der sogenannte B-Schein - ebenso wie der Mopedführerschein - wohl an Bedeutung eingebüßt hat. Es gebe daher auch weniger Fahrschüler in diesen Kategorien. Auf dem Land bleibt Auto weiter wichtigMader ortet jedoch einen Unterschied zwischen Städten und ländlichen Regionen: „Gerade auf dem Land ist das Auto nach wie vor das wichtigste Verkehrsmittel. Und daher wird dort der Führschein gebraucht.“ Das zeige sich auch in detaillierten Statistikauswertungen. Und das beweist auch die „Krone“-Blitzumfrage im Mostviertel sowie dem Wiener Umland. Das Öffi-Netz ist nicht dicht genug.