„Mit nur einem Knopfdruck auf dem Handy werden die Koordinaten des Unfallorts übermittelt und die Sanitäter alarmiert“, schildert Notruf-NÖ-Chef Christof Chwojka die entscheidenden Vorteile der Rettungs-App. In 268 Notfällen konnte dadurch bereits schnell und punktgenau geholfen werden. „Moderne Technologie rettet also Leben“, fasst der zuständige Landesrat Martin Eichtinger zusammen. Daher wird dieses in Niederösterreich entwickelte System stetig erweitert. Mittlerweile funktioniert die App auch in Tschechien, nun erfolgt der Ausbau in Ungarn.