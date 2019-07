Besser nicht gequalmt werden sollte in den Klubhäusern künftig aufgrund des Rauchverbotes in der Gastronomie. Denn die neue Regelung trifft eigentlich auch auf sie zu. Für die Initiative „Rettet die Vereinsfeste“ stellt dies allerdings eine rechtliche Grauzone dar, da dadurch in die Vereinsfreiheit eingegriffen würde.