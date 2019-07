Die 25-jährige Isabella, ihr Lebensgefährte und ihre Kinder waren gerade dabei, Sachen in ihre neue Wohnung in Ludersdorf-Wilfersdorf zu räumen. „Eine Schlange!“, schrie plötzlich ihr Mann, packte die Kinder und brachte sich mit ihnen in Sicherheit. Die mutige Frau rief daraufhin einen Reptiliendienst an und schickte Bilder vom grau-weiß gestreiften Reptil.