„Das ist einer der seltsamste Vorfälle, die wir seit einiger Zeit erlebt haben“, schrieb das Tiggywinkles Tierspital auf seiner Facebookseite. Als sie einen Notruf von Tierfreunden erhielten, die einen leuchtend orangen Vogel am Straßenrand entdeckt hatten, der offensichtlich Probleme mit dem Fliegen hatte, wussten die Veterinäre erst gar nicht, mit was sie rechnen sollten. „Das hätten wir nie erwartet!“, heißt es in dem Posting in dem Profil.