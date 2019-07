Die 49-Jährige hat angekündigt, dass sie mit dem Geld aus der Ehe mit dem Amazon-Boss spendabel sein wird. Genauer gesagt schrieb sie in einem offenen Brief im Mai, dass sie mehr als die Hälfte ihres Vermögens für wohltätige Zwecke verschenken wird: „Ich habe eine überdurchschnittliche Summe an Geld, die ich teilen will. Aber ich werde mir Zeit lassen und gründlich überlegen, welchen philanthropischen Zwecken ich die Spenden zukommen lasse.“