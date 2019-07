Personenbeschreibung:

Mann, zwischen 25 bis 30 Jahre alt, sehr schlank, etwa 175 cm groß, brünette Haare, bekleidet mit einem hellblauen T-Shirt mit der Aufschrift: I’m here to HELP, einer schwarzen Jogginghose, einem Strohhut mit der Aufschrift: Estrella Damm, Barcelona und schwarzen Sneakers mit weißer Sohle.