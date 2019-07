Drama um Matthias Brändle! Der Vorarlberger brach sich auf der Jagd nach dem Spitzenreiter-Trikot bei einem Sturz das rechte Schlüsselbein. Am Samstag schrammte der Vorarlberger noch knapp am Sieg beim Prolog der Österreich-Rundfahrt vorbei, gestern landete der 29-Jährige als virtueller Spitzenreiter nach einem unverschuldeten Sturz im Krankenhaus: „Eine blöde Geschichte. Ich weiß zum Glück, wie die Rehab läuft.“ Österreichs Profis gingen beim Etappenerfolg des Spaniers Carlos Barbero in Freistadt leer aus.