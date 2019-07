In einem Facebook-Video meldete sich der Mann Anfang März. Er sei in Österreich, konkret in Wien, geboren, seine Mutter stamme aus der Türkei, so Azad G. in dem Video. Weiters behauptete der junge Mann, vom Islamischen Staat „reingelegt“ worden zu sein. Der Fall zog schnell auch hierzulande Kreise, nachdem bekannt wurde, dass sich der mutmaßliche Terrorist nicht nur nach einer Schussverletzung in Wien erholt hatte - er bekam auch die Mindestsicherung. Azad G. besuchte außerdem während seines „Fronturlaubes“ vom Steuerzahler finanzierte AMS-Kurse und wurde in einem Wiener Spital mehrfach amulant behandelt.